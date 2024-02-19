Стратегия Президента Ильхама Алиева в области ВИЭ

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Марьяна Ахмедова

Успех Азербайджана в нефтегазовой сфере может стать примером для любой страны, занимающейся экспортом энергоносителей. Что отличает Азербайджан, так это его активное участие в инициативах, направленных на продвижение экологически чистой энергетики в регионе. Зарекомендовав себя как надежный поставщик традиционных энергоресурсов, Азербайджан не стоит на месте. Амбициозные цели страны по экспорту экологически чистой энергии набирают обороты и превращаются в реальные проекты.

Начало производства электроэнергии из возобновляемых источников знаменует начало новой эры в энергетической стратегии Азербайджана. Президент Ильхам Алиев поставил расширение использования возобновляемых источников энергии одной из первостепенных задач с целью увеличить долю возобновляемых источников энергии в общих мощностях по производству электроэнергии до 30 процентов к 2030 году.

В январе 2024 года Азербайджан значительно увеличил производство электроэнергии из возобновляемых источников. Общий объем производства ВИЭ, включая гидроэлектростанции, достиг 172,3 миллиона киловатт-часов, что на 77,2 миллиона киловатт-часов больше по сравнению с январем прошлого года. Это составило около 7 процентов всей электроэнергии, произведенной в стране в январе. Из этого объема 5,8 миллиона киловатт-часов пришлось на ветровые электростанции, 18,2 миллиона киловатт-часов - на солнечные.

Как отметил Президент Ильхам Алиев на церемонии инаугурации, к концу 2030 года большая часть электроэнергии будет производиться за счёт возобновляемых источников энергии.

"В соответствии с нашими планами, к концу 2030 года в основном на солнечных, ветровых и гидроэлектростанциях Азербайджана должно быть выработано около 5 тыс. мегаватт возобновляемых видов энергии, новых видов энергии. Озвученная мною цифра вполне реальна и будет достигнута на основе уже подписанных контрактов. А в протоколах о намерениях говорится о большей цифре - около 10 тыс. мегаватт. Таким образом, мы сможем экспортировать большое количество нашего природного газа, который мы сэкономим", - сказал глава государства.

В целом потенциал возобновляемой энергетики Азербайджана превышает 27 ГВт за счет береговой ветровой и солнечной энергии, а также 157 ГВт за счет энергии ветра в азербайджанском секторе Каспийского моря. К 2027 году страна планирует генерировать 3 ГВт энергии ветра и 1 ГВт солнечной энергии, причем 80 процентов этой энергии планируется направить на экспорт. До 2037 года, как ожидается, дополнительная мощность составит не менее 6 ГВт. Примечательно, что одна из крупнейших энергетических компаний в мире уже взяла на себя обязательство инвестировать 10 ГВт в проекты "зеленой" энергетики в Азербайджане.

В рамках национальной стратегии министерство энергетики Азербайджана углубится в изучение и оценку перспектив возобновляемых источников энергии до 2025 года. Это включает в себя гидроэнергетику, геотермальную энергию, биоэнергетику, водородные технологии и деятельность, связанную с хранением энергии и гидроаккумуляцией.

В настоящее время Азербайджан вырабатывает возобновляемую энергию с помощью ветроэлектростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, построенной при поддержке компании ACWA Power, солнечной электростанции "Гарадаг" мощностью 230 МВт, созданной в сотрудничестве с Masdar, солнечной электростанции "Шафаг", совместного проекта с bp, а также гидроэлектростанций "Худафарин" и "Гыз Галасы".

С компанией Masdar было подписано еще несколько соглашений, предусматривающих реализацию проектов в области "зеленой" энергетики общей мощностью 1000 МВт. Они включают в себя строительство солнечной электростанции мощностью 445 МВт в Билясуваре, солнечной электростанции мощностью 315 МВт в Нефтчале и ветроэлектростанции мощностью 240 МВт в Абшерон-Гарадагском районе.

Азербайджан подписал меморандумы о взаимопонимании и соответствующие контракты с тремя крупнейшими энергетическими компаниями. Суммарно благодаря этим контрактам будут производиться 25 ГВт возобновляемой солнечной и ветровой энергии, включая как наземные, так и оффшорные проекты. Таким образом, Masdar планирует наладить производство 10 ГВт, Fortescue - 12 ГВт, а ACWA Power - 2,5 ГВт энергии.

11 декабря 2023 года на 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) было единогласно принято решение провести COP29 в Азербайджане в ноябре 2024 года.

Что делает COP29 особенным, так это то, что его организует страна из Группы восточноевропейских государств. Это стало настоящим историческим событием, когда все крупнейшие политические игроки единодушно проголосовали в пользу Азербайджана как за принимающую сторону.

"Мы также внесём свой вклад в решение вопросов изменения климата, особенно учитывая, что в этом году Азербайджан примет у себя COP29 - крупнейшую международную конференцию в мировом масштабе. Поэтому наши цели в отношении возобновляемых источников энергии ясны. Должен также отметить, что все эти проекты реализуются и будут реализовываться иностранными инвесторами. Если можно так выразиться, мы сейчас наблюдаем процесс конкуренции между иностранными инвесторами. Поскольку очень много стран хотят инвестировать в эту область в Азербайджане", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

2024 год был объявлен Президентом Ильхамом Алиевым "Годом солидарности во имя зеленого мира". Это означает, что весь предстоящий год будет ознаменован новыми шагами в области использования возобновляемых источников энергии, крупными успехами в области перехода к чистой энергии, и Азербайджан здесь будет стоять бок о бок с крупными игроками в этих областях.

Это означает, что весь текущий год будет отмечен новыми начинаниями в области возобновляемых источников энергии, значительными шагами в направлении энергетического перехода и вхождением Азербайджана в один ряд с ведущими странами в этих областях. Были и те, кто высказывался против проведения конференции COP в Баку, ссылаясь на то, что страна в основном ориентирована на производство углеводородов. Однако этот аргумент, бесспорно, несостоятелен. Мир будет зависеть от нефти и газа еще много лет. Однако скорость и эффективность энергетического перехода действительно будут зависеть от маленьких шагов, которые предпримут как крупные страны, так и региональные участники.

Азербайджан создал все условия для того, чтобы международные инвесторы вложились в проекты, способствующие экологически "чистому" будущему. Конференция COP29 станет площадкой, где Азербайджан вновь продемонстрирует свои перспективы в этой области. А тем, кто был против, останется только наблюдать за нашими успехами.