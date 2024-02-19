Нет никаких оснований утверждать, что Азербайджан нарушил трехстороннее заявление

Что касается утверждения армянской стороны о якобы нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления, то всем хорошо известно, что оно не имеет никаких оснований, и что Армения, вопреки своим обязательствам, не вывела свои Вооруженные силы с территории Азербайджана, не выполнила свое обязательство по открытию линий связи.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Что касается мнения премьер-министра Армении о том, что "право Карабаха на самоопределение не поддерживается международным сообществом", то, по-видимому, премьер-министр говорит не о том, что его претензии к территориям Азербайджана беспочвенны, а о том, что неразумно продолжать их только потому, что они не поддерживаются международным сообществом. Это косвенно доказывает, что претензии армянской стороны продолжаются. В связи с этим необходимо устранить претензии к территориальной целостности и суверенитету нашей страны в законодательных актах и Конституции Армении.

Мнение премьер-министра Армении также показывает, что давление международного сообщества на Армению с целью удержать ее от позиции, противоречащей международному праву, имеет важное значение", - говорится в сообщении ведомства.

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