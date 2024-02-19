Операция "Граница-щит" в приграничных с Россией районах Азербайджана

Завершились проводившиеся на территории приграничных с Российской Федерацией районов Азербайджана комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием "Граница-щит".

Как сообщает в понедельник Day.Az, операции проводились на основе взаимного соглашения, достигнутого между министрами внутренних дел Азербайджанской Республики и Российской Федерации.

В связи с проводимыми операциями в соответствующих местах на территориях Губинского, Гусарского, Хачмазского, Балакенского, Загатальского, Гахского, Шекинского, Огузского и Габалинского районов были установлены посты полиции. Основной целью операций, которые продлились неделю, было выполнение принятых решений по вопросам приграничного сотрудничества, выявление и нейтрализация транснациональных организованных преступных группировок и членов террористических организаций, выявление и пресечение каналов поступления финансовых и материальных средств, направленных на реализацию оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средств и тд., а также осуществление комплексных организационных и практических мер в области выявления и предотвращения каналов финансовых и материальных ресурсов, направляемых на осуществление иных противоправных действий.

Комплекс оперативно-розыскных и профилактических мероприятий продлился с 12 по 18 февраля.

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