https://news.day.az/politics/1638477.html Посол Германии о готовности Берлина поддержать переговоры между Баку и Ереваном
Посол Германии о готовности Берлина поддержать переговоры между Баку и Ереваном
Германия и Европа готовы поддержать мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией в меру своих возможностей.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн написал на своей странице в социальной сети X.
"Я подтвердил это во время переговоров с обеими странами. Хорошо, что обе стороны согласились решать открытые вопросы без повторного применения силы",- говорится в публикации посла.
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