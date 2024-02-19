В России задержали проармянского военного журналиста

Российского военного корреспондента Андрея Коца, освещавшего деятельность армянских сепаратистов во время Второй Карабахской войны, задержали в Москве с марихуаной.

Как передает Day.Az, в ночь на 10 февраля был задержан журналист "РИА Новости" Андрей Коц.

Сотрудники полиции остановили Коца на улице Декабристов, тот начал волноваться и полицейские решили провести досмотр. Сотрудники органов правопорядка обнаружили у него 2 грамма марихуаны.

Согласно утверждениям СМИ, что Коц купил закладку с запрещенным веществом незадолго до задержания, он достал ее с тыльной стороны дома.

Уголовное дело в отношении военкора возбуждать не стали ввиду малого количества запрещенного вещества, которое нашли при досмотре. Однако решается вопрос о возбуждении дела против лица, продавшего журналисту наркотик. Свое задержание Коц комментировать отказался.

Отметим, во время Второй Карабахской войны братья Коц - Андрей Коц как военкор "РИА Новости", Александр Коц как военкор газеты "Комсомольская правда" работали как военные журналисты в зоне военных операций со стороны Армении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!