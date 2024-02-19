https://news.day.az/politics/1638510.html В ВС Азербайджана проходят курсы подготовки танкистов - ВИДЕО
В ВС Азербайджана проходят курсы подготовки танкистов - ВИДЕО
В соответствии с планом подготовки на текущий год, в Азербайджанской Армии проводится "Курс подготовки экипажей танков и боевых машин".
Как сообщили Day.Az в Минобороны, на курсах с участием новобранцев, имеющих специальность механик-водитель и наводчик-оператор, экипажи, преодолевая естественные и искусственные препятствия, выполнили задачи по управлению танками и боевыми машинами различного назначения.
На курсах, проводимых в целях совершенствования знаний и навыков военнослужащих, созданы все надлежащие условия.
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