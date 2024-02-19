https://news.day.az/politics/1638529.html Парламентская делегация Ирана прибывает в Баку
Парламентская делегация Ирана прибывает в Баку
Делегация парламента Ирана сегодня (19 февраля) совершит визит в Азербайджан для участия в заседании Азиатской межпарламентской ассамблеи.
Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространили иранские СМИ.
Делегация иранского парламента также примет участие в заседаниях подкомитетов ассамблеи.
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