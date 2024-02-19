Азер Гараев об итогах Мюнхенской конференции для Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев является одним из мировых лидеров, которого регулярно приглашают на Мюнхенскую конференцию по безопасности, и встречи главы государства на Мюнхенской конференции имеют большое значение как с региональной, так и с глобальной точек зрения.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в понедельник политолог Азер Гараев.

Гараев отметил, что "Железным кулаком" победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева была решена главная проблема Азербайджана - карабахская проблема. "Внешняя политика Азербайджана также сформировалась на основе новых реалий. Азербайджан стал страной, которая играет важную роль в решении глобальных проблем. До освобождения своих земель от оккупации нас на международных платформах в основном интересовало решение одной проблемы - карабахской. На всех наших территориях полностью обеспечен наш суверенитет, и мы открыты для всех сторон для взаимовыгодного международного сотрудничества", - сказал Гараев.

Он отметил, что встречи, проведенные азербайджанским лидером на Мюнхенской конференции по безопасности также являются показателем высокого внимания к Азербайджану и его руководителю. "В рамках конференции Президент Азербайджана провел встречи в том числе с председателем, генеральным секретарем ОБСЕ, госсекретарем США, канцлером Германии. Эти встречи, наряду с формированием правильного представления о нашей стране, наряду с тем, что Азербайджан является ведущим государством на Южном Кавказе, имеют значимость с точки зрения вклада нашей страны в мир, безопасность, обмен информацией. С другой стороны, эти встречи также являются показателем того, что некоторые круги вынуждены отказаться от риторики давления на Азербайджан. Уже во всем мире понимают, что Азербайджан - независимое государство, проводит независимую внешнюю политику, и нельзя нам что-то диктовать, оказывать давление. Азербайджан всегда был и остается сторонником решения вопросов путем обсуждения, диалога и сам поощряет это", - сказал Гараев.

По его словам, интенсивность графика встреч главы азербайджанского государства в рамках конференции говорит о большом количестве желающих сотрудничать с Азербайджаном. "Это напрямую говорит о высоком авторитете нашей страны в лице Президента Ильхама Алиева. Количество стран, организаций, желающих сотрудничать с Азербайджаном, достаточно велико. И это в первую очередь потому, что Азербайджан является надежным партнером, а слово Президента Ильхама Алиева равносильно его подписи. Все стороны знают, что Азербайджан верен всем взятым на себя обязательствам, и никакое давление или интересы не смогут этому помешать", - сказал Гараев.

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