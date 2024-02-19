Сколько мин обезврежено за прошедшую неделю?

Агентство Азербайджана по разминированию опубликовало еженедельный отчет об операциях по гуманитарному разминированию, проводимых на территориях, освобожденных от армянской оккупации.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в ходе операций по разминированию, проведенных с 12 по 18 февраля в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Лачине, Шуше, Ходжавенде, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане, были обнаружены 33 противопехотные, 46 противотанковых мин, 525 неразорвавшихся боеприпасов. От мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория в 886,1 гектара.

Отметим, что с 10.11.2020 по 14.02.2024 года на освобожденных от оккупации территориях структурами, задействованными в разминировании, было очищено 118 502,6 га земель.

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