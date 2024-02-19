https://news.day.az/politics/1638622.html Внеочередной саммит ОТГ пройдет в Шуше
Внеочередной саммит ОТГ пройдет в Шуше
Рад, что внеочередной саммит Организации тюркских государств пройдет в июле в культурной столице тюркского мира - Шуше.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе совместного с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявления для прессы.
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