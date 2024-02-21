Утверждены устав и структура ЗАО "Азерсилах"

Утверждены устав, структура и численность работников Закрытого акционерного общества "Оборонно-промышленный холдинг "Азерсилах".

Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, предел численности работников ЗАО "Оборонно-промышленный холдинг "Азерсилах" установлен в 118 штатных единиц.

Согласно Уставу, Общество является коммерческим юридическим лицом, осуществляющим организацию производства, экспорта и продажи оружия, управление подведомственными ему юридическими лицами на основе единых принципов, а также осуществляющим работы по совершенствованию их деятельности, повышению их финансовой стабильности и устойчивости. Общество действует при министерстве оборонной промышленности Азербайджанской Республики.

Общее руководство и контроль за деятельностью Общества осуществляет Наблюдательный совет. Наблюдательный совет несет ответственность перед Общим собранием за результаты своей деятельности. Состав Наблюдательного совета состоит из трех человек - председателя Наблюдательного совета и 2 членов Совета. Председатель и члены Наблюдательного совета назначаются на должность и освобождаются от должности Кабинетом министров Азербайджанской Республики по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики. Срок полномочий членов Наблюдательного совета составляет три года.

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