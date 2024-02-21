Генсек СНГ поздравил Али Асадова

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев направил поздравительное послание премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, Сергей Лебедев выразил Али Асадову искренние поздравления по случаю переназначения на пост премьер-министра Азербайджана.

"Уверен, что возглавляемое Вами правительство будет эффективно работать для социально-экономического развития страны, а также продолжит линию по поддержанию всестороннего сотрудничества на пространстве Содружества Независимых Государств", - отмечается в послании.

Сергей Лебедев пожелал Али Асадову здоровья и успехов в реализации планов и инициатив во имя интересов азербайджанского народа.

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