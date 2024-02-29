Французы пресмыкаются перед армянами в Европарламенте

Автор: Байрам Эльшадов

Французы сделали европарламент одной из самых проармянских структур в Европе. И каждое заседание европейского законодательного органа превращается в яростное стремление французских политиков доказать армянам, что в европе нет более проармянских сил, чем французские евродепутаты. И зачастую пламенные речи французских политиков об Армении тяжело охарактеризовать другим словом кроме как пресмыкание.

Вновь отличились хорошо известные нам лица. Первый экспонат - французский евродепутат Франсуа-Ксавье Беллами, известный своей антиазербайджской позицией. С высокой трибуны Европейского Парламента он пустился в размышления о том, что Азербайджан "отправил на кладбище тысячи 20-летних подростков, которые не просили ничего иного, кроме как жить в мире на земле своего народа". При этом забыв упомянуть о том, как армяне убивали гражданских, которые тоже хотели лишь жить в мире на своей земле. Как и умолчав о том, что именно тысячи 20-летних армянских подростков были армией, которая держала под оккупацией азербайджанские земли, и из-за которой около милиона человек не могли попасть в свои дома. Вот так вот выборочно защищает права людей мсье Беллами.

Но не он один грешит таким подходом. Второй экспонат - хорошо известная нам своими антиазербайджанскими взглядами Натали Луазо. Выступая в Европарламенте она заявила, что необходимо "убедить Баку и Москву уважать демократию, принятую армянским народом". Мы даже не станем объяснять почему это утверждение, как минимум, сомнительно. Скажем лишь то, что если бы Армения действительно была демократией какой ее называют в Европе, то Ереван не стал бы десятилетиями держать под оккупацией земли иностранного государства, не стал бы удержить в заложниках жителей Карабаха.Так действительно ли Армения демократия? И как собралась мадам Луазо убеждать Баку в чем-либо? А вот попытаться убедить Армению в безальтернативности мирного договора ей стоило бы. Как и попытаться объяснить Франции опасность южнокавказской авантюры, в которой оказался замешан Париж.

И последний экспонат, еще один евродепутат француз, Николя Бэ. Во время своего выступления он долго рассуждал о "гегемонистических целях Турции и Азербайджана" по "аннексии территории Армении и уничтожению армянского народа". Только не понятно как он дошел до этого заключения. И почему он не задумался о том, что во время Второй Карабахской войны Азербайджан остановил боевые действия в момент подписания Трехстороннего заявления? Ведь если бы перед Баку стояла цель аннексии армянских земель, то баку не остановил бы боевые действий. А по поводу уничтожения армянского народа... это настолько смехотворное заявление, что его не хочется даже комментировать. Достаточно будет сказать, что армяне по своей воле и мирно покинули территорию Карабаха.

Нас не удивляет то, что французские депутаты в очередной раз выступили в поддержку Армении и против Азербайджана. Это было весьма ожидаемо и предсказуемо. Нам лишь интересно, есть ли у других евродепутатов критическое мышление и видят ли они обратную сторону медали? Имеют ли они представление о том, что Армения открыта вытирала ноги об международное право, Понимают ли они, что сегодня Ереван строит из себя жертву, но если бы ситуация не изменилась, то Армения продолжала бы удержить Карабах в оккупации? В любом случае, мнение европарламентариев никому не интересно в Баку.