Азербайджанская армия спасла армян Карабаха от очередного «сумгайыта»

Автор: Лейла Таривердиева

В Армении не хотят слышать правды о Сумгайыте, хотя знают ее. В эти дни по традиции все армянские и проармянские медиа полны лживой пропаганды и инсинуаций, касающихся событий февраля 1988 года. При том, что на самом деле армянской стороне хорошо известно, что это было. Спецслужбы Армении имели к произошедшему самое непосредственное отношение. В армянских архивах есть о тех событиях все. Но это "все" никогда не будет раскрыто общественности, как и правда о фальшивом "геноциде армян". Пока миф имеет хоть какие-то ресурсы для эксплуатации в интересах армянства, он будет эксплуатироваться. Так же эксплуатируется ложь о Сумгайыте.

Обратимся к уже неоднократно изложенным фактам и свидетельствам, чтобы в который раз попытаться донести правду о том, что произошло в этом азербайджанском городе в феврале 1988 года. Мы осознаем, что правду никто слышать не хочет, никто не будет обвинять армянство в организации и осуществлении погромов против собственных соплеменников. Обвинять в чем-то армян в мире как-то не принято. Армянским палачам всегда отдавалась роль жертвы. Так создавались мифы о "геноциде 1915 года", о Баку, Сумгайыте, Мараге, Гяндже. Армянство держится за эти мифы руками и ногами, ревностно оберегает от всяческих сомнений. Попытки усомниться всегда оборачиваются для сомневающихся истеричными атаками, судебными процессами, а порой и физической смертью от рук "вечных жертв".

Перейдем к Сумгайыту.

Беспорядки были организованы и спланированы. Заранее в точках, где по сценарию должны были развиваться события, были установлены профессиональные камеры, чтобы запечатлеть очередной "геноцид армян". Буквально на следующий день видеозаписи были распространены армянами по всему миру, а еще через пару дней в Ереване был установлен памятник. Армяне были так возбуждены успешной провокацией, что не выдержали требуемой паузы и выдали себя с головой. Но этого, как всегда, в мире постарались не заметить. Да какое это могло иметь вообще значение, когда сумгайытская провокация была благословлена и советским руководством, и спецслужбами Союза, и даже тогдашним католикосом всех армян Вазгеном. Когда у Вазгена спросили: "А как же быть с тем, что при этом погибнут некоторые армяне?", он ответил: "Ну, что ж, пусть они будут жертвой за великий армянский народ".

Как рассказывал ранее в интервью нашему сайту азербайджанский историк и политолог Ризван Гусейнов, есть множество доказательств организованности сумгайытских событий. "Хорошо помню, что еще в середине февраля наш знакомый, работавший на республиканском телевидении, рассказал, что скоро выезжает со своей аппаратурой в Сумгайыт, что сверху, то есть из Москвы, поступил приказ некоторым операторам и кинооператорам выехать в Сумгайыт и расставить в определенных местах камеры - на крышах, перекрестках. Говорил, что планируется что-то очень важное. Что именно, он, возможно, и сам не знал. Но уже тогда было ясно, что ожидалось что-то очень серьезное. Хотя того, что случилось, конечно, никто не ожидал. Интересно, что после этих событий, наш знакомый оператор, то ли в ужасе от увиденного, то ли под давлением спецслужб, которые, несомненно, не могли им не заниматься, покинул Азербайджан и уехал в Израиль", - рассказал Гусейнов в беседе с Day.Az.

Следует отметить, что и среди армян находились те, кто признавал, что массовые беспорядки в Сумгайыте были организованы КГБ СССР. По словам Паруйра Айрикяна: "События в Сумгайыте были организованы КГБ. Тогда не было ни Азербайджана, ни Армении, а был Советский Союз. И чуть ли не каждый гражданин страны находился под тотальным контролем со стороны Москвы. Сумгайытские события организовать в такой обстановке мог только КГБ".

Политолог Сергей Кургинян рассказывал: "В конце 1980-х годов я приехал в Баку, где разворачивались события, совершенно не имеющие никакого отношения ни к официозу, ни к тому, что пропагандировала наша демократическая оппозиция. Могу со всей ответственностью сказать, что, когда зверски убивали, предположим, армян вначале в Сумгайыте, издеваясь над ними и совершая некие ритуальные действия, то делали это не азербайджанцы, а делали это люди со стороны, нанятые представители международных частных структур... Мы этих представителей знаем по именам, знаем, к каким структурам они принадлежали тогда, к каким структурам они принадлежат теперь. Эти люди убивали армян, подключали к этому делу азербайджанцев, потом убивали азербайджанцев, подключали к этому делу армян. Потом сталкивали армян и азербайджанцев, и начиналась эта управляемая напряженность. Мы это все видели, мы видели, что за этим стоит".

Жаль, что в дальнейшем Кургинян не стал отстаивать эту свою позицию, а превратился в одну из говорящих голов проармянского российского ТВ.

Несколько лет назад в СМИ прошло интервью бывшего старшего следователя по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР Владмира Калиниченко, которому было поручено ведение следствия по сумгайытским событиям. "Что же касается Сумгайыта, то я лично принимал участие в расследовании тех событий. При допросах целого ряда свидетелей и погромщиков, пытался выявить приметы тех, кто руководил массовыми беспорядками. Я уже начал продвигаться по следу, стали появляться подробные приметы организаторов и руководителей массовых беспорядков, как вдруг мне поступило указание - передать материалы своего расследования следователям КГБ СССР. Я передал им все материалы. Но никто из организаторов беспорядков в Сумгайыте к ответственности привлечен не был. Спустя некоторое время мои товарищи и друзья сообщили о том, что было категорическое указание зампреда КГБ СССР Бобкова организаторами беспорядков не заниматься. Отсюда напрашивается логический вывод - в событиях в Сумгайыте были замешены силы КГБ, раз эта структура не стала заниматься выявлением зачинщиков".

Самым неопровержимым доказательством организованности событий и непосредственной причастности армян к убийству соплеменников является образ Эдуарда Григоряна. Именно армянин Григорян возглавлял банду погромщиков (в которую входили еще несколько армян, в том числе два брата Григоряна). Он вел толпу за собой по адресам, принадлежавшим армянам, отказывавшимся платить взносы в сепаратистские фонды. Он лично убивал и насиловал соплеменников. Во время следствия многие пострадавшие указывали на него. Его вина была полностью доказана, но советский суд приговорил его не к высшей мере, а всего к 12 годам. Но и их он не отсидел. Для отбывания наказания Григорян почему-то был отправлен в Армению, где был впоследствии освобожден. Сейчас он спокойно проживает где-то, то ли в Подмосковье, то ли в Ставропольском крае. В Армении его имени во время ежегодных февральских "критических дней", конечно же, не вспоминают. Зато не забывают кричать о "безнаказанности" преступников.

Сумгайытская провокация развязала армянам руки. До этого открыто выдавливать азербайджанцев из Армении они не могли. Этнические чистки в Гафане в ноябре 1987 года остались незамеченными, информация о них не разглашалась даже в Азербайджане, руководство которого трусливо проглотило язык. Но после Сумгайыта армянские нацисты решили, что получили моральное право уже открыто убивать и изгонять азербайджанцев, выдавая это за акт мести. И нельзя не признать, что эта уловка сработала - мир дружно сочувствовал убийцам азербайджанских детей и стариков. Резко обострился карабахский конфликт, и все свои зверства теперь уже на территории Азербайджана армяне оправдывали "благородной" местью за Сумгайыт. Конечно, каждая человеческая жизнь ценна, но тут мы имеем случай, когда цифры не помешают. За 26 убитых жителей Сумгайыта армянской национальности, треть из которых на совести собственных соплеменников, с начала карабахского конфликта армянскими нацистами были зверски убиты и замучены тысячи азербайджанских женщин, детей, стариков, разрушены сотни населенных пунктов. Организованная КГБ и Ереваном акция 1988 года стала оправданием чудовищных преступшений, совершенных армянами против азербайджанского народа. В мировом масштабе развернулась антиазербайджанская пропагандистская кампания, в ходе которой был искусно смоделирован образ азербайджанцев как сборища кровожадных дикарей.

Сегодня мы можем наблюдать, как различными средствами и на разных уровнях Армения и ее опекуны пытаются искажать правду о событиях уже наших дней и выставлять Азербайджан в нелицеприятном свете. Но на дворе совсем другие времена. Сейчас не конец 80-х, чтобы кто-то мог с легкостью осуществлять здесь свои грязные намерения. Азербайджанской стороне удалось предотвратить очередной "сумгайыт", который планировался в Карабахе как повод для последующего ввода в регион международных сил. Молниеносная антитеррористическая операция 19 сентября 2023 года разрушила все планы проармянского лагеря. И карабахские армяне должны быть благодарны Азербайджанской армии, которая в буквальном смысле слова спасла им жизни. Пусть не забывают, что сказал их католикос Вазген в 1988 году, подписав приговор армянам Сумгайыта: "Ну, что ж, пусть они будут жертвой за великий армянский народ"...