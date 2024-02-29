Красный Крест о задержании азербайджанского военнослужащего в Армении

Бакинский офис Международного комитета Красного Креста (МККК) ведет конфиденциальный двусторонний диалог с соответствующими органами в связи с задержанием армянской стороной азербайджанского военнослужащего.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в публикации Бакинского офиса МККК в социальной сети "Х".

"В соответствии со своим мандатом МККК посещает задержанных лиц, чтобы контролировать обращение с ними и условия содержания, а также оказывать поддержку этим лицам в поддержании связи с семьями",- говорится в публикации.

Отметим, что Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении военнослужащего азербайджанской армии Руслана Панахова, который утром 28 февраля, перемещаясь между служебными позициями на территории Лачинского района, заблудился, потеряв направление движения при неблагоприятных погодных условиях. Ему предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Армении.

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