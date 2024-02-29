https://news.day.az/politics/1641365.html Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Турцию
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Турцию
Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Турцию.
Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.
Было отмечено, что в рамках визита планируются участие министра в Дипломатическом форуме в Анталье, выступление в ходе панели "Институционализация в тюркском мире: Организация тюркских государств в 21 веке", а также многочисленные двусторонние встречи.
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