Беги скорей, Ален в свою страну "аленью": примитивная ложь Симоняна

Автор: Акпер Гасанов



Спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян в последнее время демонстрирует изрядную словоохотливость. Количество его заявлений так и не переросло в качество, но приходится констатировать, что ничего иного от Симоняна, как и от любого иного представителя руководства Армении, ждать не приходится. Как говаривал ,Остап Бендер, глядя на игру теннисистов: "Аут, класс игры невысокий!".

Вот и в четверг Ален-джан решил продемонстрировать свой не высокий класс "игры", сделав целый ряд запоминающихся заявлений. Для начала, он сделал следующее умозаключение: " Говоря народным языком, Армения не сильнее Турции и Азербайджана". Ну и ? Добавил бы еще, что вода мокрая, что Волга впадает в Каспийское море, что Земля, как и все планеты Солнечной системы, движется по своей орбите вокруг Солнца.

И не нужно было пытаться изображать из себя знатока народного фольклора. Все это - доказанные факты. К чему были все эти озвученные Симоняном трюизмы? Ответ на этот вопрос был дан им самим. "Мы не можем противостоять, особенно когда тот союзник, который должен был нас защищать, в лучшем случае не защитил нас, если он не в каком-то совместном процессе, а я уверен, что какой-то совместный процесс есть и очень давно", произнес он длинный набор слов, так и не ставших логически выстроенным предложением.

Вся эта тирада армянского Алена была до смешного похожа на известное, киношное изречение из сказки про волшебную лампу Аладдина: " Что сон - это не сон, а про не сон, что это пересон, а пересон - не сон". Какие-то очень туманные намеки на то, что кое-кто, кое0где, кое-что не выполнил. Четче нужно излагать мысль, особенно если ты являешься спикером парламента, пусть и армянского.Впрочем, туман намеков Симонян стал рассеиваться уже в следующем его предложении.

"Я уверен, что война на Украине началась с войны в Нагорном Карабахе", заявил он. То есть, это был как-бы выпад в сторону России, но опять-таки какой-то трусливый, половинчатый, недосказанный.Осталось только уточнить, что именно он называет войной в Украине. Дело в том, что два года длится полномасштабное военное вторжение России в Украину. При этом, почти 10 лет длится военное противостояние между этими странами.

Оно началось с аннексии Россией украинского Крыма, поддержки ею сепаратизма на Донбассе. И тут хочу напомнить, что Армения признала Крым российским. Да, это было в период правления Сержа Саргсяна. Но никогда еще премьер-министр Армении Никол Пашинян или тот же Ален Стонян не говорили четко и ясно: "Крым- это территория Украины". Были какие-то полунамеки "наполовину беременных" политиков.

Но даже эти намеки выглядят смешно. Ибо, Армения вовсю развивает экономические отношения с Крымом. Она вовсю помогает России обходить западные санкции. В то время как Азербайджан открыто заявляет, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. В последний раз об этом четко заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Мюнхене.

Наша страна , добавлю, оказывала , оказывает и будет далее оказывать очень серьезную и важную гуманитарную помощь Украине, за которую руководство этой страны не раз благодарило официальный Баку. Так что, попытка Симоняна связать несвязуемое выглядит нелепо, пошло и дико.Но еще более диким было его утверждение, что 44-дневная война 2020 года имела место по договоренности Азербайджана и России.

Буквально вчера , принимая делегацию Восточного комитета германской экономики, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал очень знаковое заявление. "За тридцатилетний период сопредседатели - Франция, США и Россия, называвшие себя международным сообществом, не предприняли никаких шагов для восстановления справедливости. И когда мы начали освобождать наши земли, эти три страны начали оказывать давление на нас. Каждый использовал различные инструменты, чтобы заставить нас свернуть с нашего пути", подчеркнул глава нашего государства.

И Алену Симоняну, прежде чем сотрясать воздух нелепыми заявлениями, следует ознакомиться с позицией официального Баку.Потому, что Президент Азербайджана всегда называет вещи своими именами. Вот и вчера он четко указал на то, что победа Азербайджана в 44-дневной войне была добыта вопреки планам США, России и Франции. И спикер НС Армении, конечно же, все это знает.

Он понимает, что никто в Баку и Москве не заставлял Пашиняна устраивать пьяные танцы в Шуше, обещать признание "независимости" так называемой "нкр", орать : "Карабах-это Армения и точка". Все это сделал Никол Воваевич. Самолично устроив провокации, после которых война стала неизбежной.Но ему, как и Симоняну проще соврать, обвиняя кого угодно в своих провалах и фиаско. Отсюда и заявления, что на стороне Азербайджана якобы воевал не весь мир или даже вся Вселенная. Отсюда же и очередная ложь, которой Симонян лишь укрепил устоявшееся мнение о себе. Да, спикер НС Армении - лжец. И таковым он останется ,даже лишившись своей нынешней должности.