https://news.day.az/politics/1641410.html Премьер-министр Албании прибыл в Азербайджан с рабочим визитом - ФОТО
Премьер-министр Албании прибыл в Азербайджан с рабочим визитом - ФОТО
Премьер-министр Республики Албания Эди Рама прибыл 1 марта с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в честь премьер-министра Албании в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Эди Раму в аэропорту встречали министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
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