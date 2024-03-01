Премьер-министр Албании прибыл в Азербайджан с рабочим визитом

Премьер-министр Республики Албания Эди Рама прибыл 1 марта с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в честь премьер-министра Албании в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Эди Раму в аэропорту встречали министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

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