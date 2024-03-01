https://news.day.az/politics/1641432.html В Ханкенди найдено большое количество боеприпасов
В Ханкенди найдено большое количество боеприпасов
Вчера в Ханкенди было обнаружено огнестрельное оружие.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 29 февраля в районе города Ханкенди были обнаружены 3 беспилотника, 12 единиц автоматического оружия различных марок, 39 винтовок разных марок, 8 магазинов, 545 патронов разных калибров, 30 единиц средств связи и другие боеприпасы.
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