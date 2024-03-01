Завершился рабочий визит премьер-министра Албании Эди Рамы в Азербайджан

1 марта завершился рабочий визит премьер-министра Республики Албания Эди Рамы в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Эди Рамы был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Албании в аэропорту провожали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.