https://news.day.az/politics/1641674.html Завершился рабочий визит премьер-министра Албании Эди Рамы в Азербайджан
Завершился рабочий визит премьер-министра Албании Эди Рамы в Азербайджан
1 марта завершился рабочий визит премьер-министра Республики Албания Эди Рамы в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Эди Рамы был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Албании в аэропорту провожали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
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