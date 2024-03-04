Российские армяне умоляют Москву вмешаться

Автор: Байрам Эльшадов

Скитания армян от одного хозяина к другому - феномен, широко известный и хорошо понятный нам. Внешнеполитчиеский курс страны, а точнее его отсутствие, вынуждает страну и ее общественность каждую неделю пытаться обрести покровительство нового хозяина. В этот раз армяне решили попытать счастье и обратились к президенту России Владимиру Путину, которого в Армении все еще считают главным предателем и причиной нынешних бед армян.

Обращение, направленное от имени координационного совета российско-армянских организаций, пестрит колоссальным количеством выдуманных "фактов", голословных обвинений и различных допущений.

Судите сами. Оказывается, у вышеупомянутого совета есть какие-то данные, судя по которым, в Азербайджане содержатся около 150 армян, включая "политическую элиту" сепаратистов. Конечно, называть этих лиц "элитой" является явным преувеличением. Ведь всем прекрасно понятно, за какие заслуги они являются гостями ряда специализированных учреждений.

Еще один пункт показался нам весьма интересным. В письме говорится о том, что якобы азербайджанский народ "не готов к миру". Вот только о возможных реваншах, о том, что сепаратисты еще живы, говорят в Армении. Так, может, армяне не готовы к миру?

Конечно, весьма забавно смотреть на то, что некоторые круги в Армении еще вчера обвиняли Москву во всех смертных грехах, а сегодня пресмыкаются в надежде на то, что Кремль забудет все оскорбления, а также откровенно враждебное отношение и решит все проблемы армян.

Или, может, постарались люди Рубика вызволить своего хозяина из тюрьмы, организовав этот цирк?

В любом случае, цирковое представление координационного совета российско-армянских организаций однозначно займет свое достойное место в Кремле. В первой же мусорке.