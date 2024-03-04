Делегация парламентской группы Австрия – Южный Кавказ Национального совета Австрии посетила Аллею шехидов

Делегация парламентской группы Австрия - Южный Кавказ Национального совета Австрии 4 марта посетила Аллею шехидов в Баку.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гости с уважением почтили память героических сынов и дочерей Родины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы к их могилам.

Затем гости полюбовались панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки города. Делегация парламентской группы была проинформирована об истории Аллеи шехидов и проводимых в Баку работах по благоустройству и строительству.

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