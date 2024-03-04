Очередное заявление Ирана о Зангезурском коридоре

Иран в очередной раз заявил, что его позиция в отношении Зангезурского коридора не изменилась.

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на заявление МИД Ирана.

"Мы против любых геополитических изменений, которые могут привести к изменению границ в регионе", - говорится в заявлении.

Отметим, что после 44-дневной войны открытие Зангезурского коридора стало вопросом повестки дня. Данный коридор важен не только для Азербайджана, но и для всех стран региона. Несмотря на это, Иран характеризует создание нового транспортного сообщения как "изменение границ в регионе", называет это "красной линией", выступает с жесткими заявлениями. Почему же Иран, который молчал об оккупационной политике Армении против Азербайджана в течение 30 лет, сейчас вспомнил о "красных линиях"? Почему соседний Иран, который в период армянской оккупации не делал заявлений против оккупанта, пытавшего изменить границы в регионе, переживает за "границы" сейчас? Эти вопросы задаются со времен Второй Карабахской войны, однако ответов не слышно.

Напомним, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, по соглашению сторон (Азербайджан, Армения, Россия) должно быть обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, соединяющих западные районы Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой.

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