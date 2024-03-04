Сахиба Гафарова провела обсуждения с председателем Народного Собрания Болгарии

4 марта спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией, возглавляемой председателем Народного собрания Болгарии Росеном Димитровым Желязковым.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, С.Гафарова выразила уверенность в том, что этот визит будет способствовать дальнейшему укреплению и расширению двусторонних связей стран, в том числе между нашими парламентами.

Было заявлено, что Азербайджан и Болгария являются дружественными и стратегическими странами-партнерами. Подписанная в 2015 году Совместная декларация о стратегическом партнерстве вывела наши отношения на качественно новый этап. Спикер парламента подчеркнула важность взаимных визитов и встреч на высоком уровне.

На встрече было подчеркнуто, что сотрудничество в энергетической сфере играет ключевую роль в развитии межгосударственных отношений, также было отмечено значение сотрудничества в экономической, научной и образовательной, культурно-гуманитарной сферах. Было констатировано, что последовательные политические контакты на высоком уровне закладывают основу для развития связей и в других сферах.

Напомнив о своем прошлогоднем визите в Болгарию, С.Гафарова подчеркнула положительную роль законодательных органов в развитии отношений между нашими странами, подчеркнув, что взаимные визиты и встречи дают основание говорить о наличии хороших связей сотрудничества между нашими парламентами сегодня. Была доведена до внимания важность продолжения этого сотрудничества и между соответствующими комитетами парламентов.

Отметив важность дальнейшего развития сотрудничества между парламентами двух стран в рамках международных парламентских организаций, С.Гафарова сказала, что ряд структур проявляют двойные стандарты в отношении Азербайджана, и отметила, что решение ПАСЕ об азербайджанской делегации является ни чем иным, как проявлением двойных стандартов.

В ходе встречи гость был проинформирован о текущей ситуации в регионе.

Росен Желязков передал поздравления в связи с успешным завершением состоявшихся в Азербайджане внеочередных президентских выборов и убедительной победой Президента Ильхама Алиева. Напомнив, что парламентская делегация Болгарии также наблюдала за выборами, спикер особо подчеркнул высокую явку избирателей, отметив, что выборы прошли свободно и прозрачно, и то, что проголосовав за Ильхама Алиева, азербайджанский народ выбрал стабильность и устойчивое развитие.

Отметив, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном во всех сферах, Росен Желязков коснулся успешного сотрудничества в энергетической сфере и отметил, что это сотрудничество превратило его страну из потребителя энергии в страну-транзитера. Он отметил, что Болгария намерена присоединиться к проекту электрического кабеля, который будет проложен по дну Черного моря в рамках проекта "зеленой" энергии. Также было заявлено, что Болгария заинтересована в развитии сотрудничества по проекту "Кольцо солидарности".

Он высоко оценил роль Азербайджана в установлении устойчивого мира в регионе, а также работы по делимитации и демаркации границ, восстановлению транспортной инфраструктуры в регионе. По его словам, в будущем болгарские компании могут участвовать в проводимых в Карабахе работах по реконструкции и восстановлению.

Заявив, что Азербайджан как ведущая страна Южного Кавказа является основным партнером Болгарии в энергетических вопросах, Росен Желязков поздравил нашу страну с избранием в качестве места проведения COP29 и назвал это оценкой, данной вниманию и заботе Азербайджана в экологической сфере. По его словам, Болгария готова оказать всестороннюю поддержку Азербайджану в проведении такого престижного мероприятия, как COP29.

Касаясь вопроса возвращения в ПАСЕ парламентской делегации Азербайджана, председатель Народного Собрания отметил, что Болгария поддерживает перератификацию полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах развития межгосударственного и межпарламентского сотрудничества, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!