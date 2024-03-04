GАLLUP International констатирует рождение новых армянских мифов: их крах неизбежен

Автор: Акпер Гасанов

Интересные результаты опроса, проведенного армянским представительством GАLLUP International, опубликовали армянские же СМИ. Опрос этот носил название "Французский поцелуй". То есть, уже в названии опроса был заложен четкий ответ на желательные ответы респондентов. Учитывая нынешний характер отношений между Ереваном и Парижем, данный опрос мог бы называться "69". И это был бы не намек на количество опрошенных граждан соседней страны.

В любом случае, дело конечно же не в названии опроса, а в полученных в ходе него ответах. И тут мы обнаруживаем, что на вопрос должна ли Армения продолжить членство в ОДКБ или же должна стремиться в НАТО 40,3% выступили за внеблоковый статус страны; 28% выступили за сохранение членства в ОДКБ; 22,5% считают, что Армения должна стремиться в НАТО. И это весьма интересные данные. Потому, что перед нами, по сути, открытая заявка большинства граждан РА за прощание с ОДКБ.

Очевидно же, что стремление к членству в НАТО не может иметь место без выхода из ОДКБ. И внеблоковый статус Армении также подразумевает ее выход из ОДКБ. Стало быть, в общей сложности 62,8 % опрошенных армянским представительством GАLLUP International респондентов ратуют за разрыв своей страны с ОДКБ. И это вовсе не удивительно, если вспомнить многочисленные заявления руководства Армении, которое все свои промахи и провалы сваливает именно на ОДКБ и Россию.

Попутно, официальный Ереван создает миф о способности Франции и НАТО заменить ОДКБ и Россию. И все это регулярно и обильно публикуется в СМИ соседней страны, создавая соответствующие умонастроения у ее граждан. В итоге не удивительно, что 85,7% опрошенных поддерживают развитие военного сотрудничества Армении и Франции. 56,2% считают это "абсолютно положительным явлением", 25,9% "скорее положительным". 4,7% считают это сотрудничество "скорее отрицательным", 9,6% - "абсолютно отрицательным".

Руководство Армении может быть довольно результатами данного опроса. Ведь он показывает, что их усилия, весьма схожие с рассказом о "Межпланетном шахматном конгрессе", которым оболванил "гроссмейстер Бендер" наивных жителей города Васюки, не пропали даром. Разница лишь в том, что в одном случае появился мираж под названием "Нью-Васюки" а во втором случае родился мираж под названием "Франция спасет Армению".

Явно портит настроение официальному Еревану лишь группа трезвомыслящих армянских политологов. К примеру, политтехнолог Карен Кочарян, который утверждает, что от пожеланий или настроений армянского общества ситуация в регионе не меняется, а факт в том, что в регионе могут предпринять какие-либо действия лишь те, кто представлен на земле, чьи войска тут присутствуют.

В нашем регионе, подчеркнул он, присутствуют три державы: Россия, Иран и Турция. "Франция, безусловно, дружественная страна, которая действительно положительно настроена к Армении и армянскому народу, но она в регионе не представлена. То же касается и Соединенных Штатов, посему, говоря о представленности Запада в регионе, следует иметь в виду именно Турцию", констатирует К.Кочарян.

Еще более пессимистично и критично, по отношению к нынешнему руководству Армении настроен член группы "Альтернативные проекты", политолог Ваге Ованнисян. "Только Армения Никола может официально приветствовать региональный формат 3+2, но делать упор на европейских наблюдателей, против которых выступают все те же государства региона", - заявил он армянским СМИ. Резонное, замечу, умозаключение.

При этом, далеко не последнее. Политолог Сурен Суренянц и вовсе считает, что затягивается петля вокруг Армении, главная ответственность за которую лежит на Николе Пашиняне, особенно с его последними заявлениями, которыми он заявил, что Армения заморозила членство в ОДКБ. "Для любителей особых манипуляций замечу, что я принципиально отвергаю "предвзятость" и являюсь последовательным сторонником взвешенной политики и утверждаю, что да, Пашинян принял осознанное решение ухудшить отношения с Россией, предпочитая авантюрную политику смены стратегической ориентации вместо диверсификации", считает этот армянский политолог.

По его мнению, вместо того, чтобы гарантировать государственность Армении путем установления сбалансированной политики, армяно-российских и армяно-турецких отношений, Пашинян выбрал путь крушения нашей государственности. "Это суровая реальность", сетует Сурен Суренянц. Ранее он же констатировал, что Армения с легкой руки Пашиняна превратилась в сателлита Запада, а это значит, что в ближайшее время в нашей стране ожидаются потрясения.

"Сегодня Азербайджан позволяет себе многое из того, что, к сожалению, не может себе позволить Армения. Потому что, во-первых, Азербайджан - это страна-победитель, и, во-вторых, он имеет гораздо более важную роль как для Запада, так и для России. И всё это позволило ему иметь гораздо большую маневренность", констатировал он. И это тоже было правдой, которую никогда не признает официальный Ереван.

Руководство Армении продолжает жить в мире придуманных им мифов и фантазий, успешно погружая в них, если верить итогам опроса, проведенного армянским представительством GАLLUP International. По сути, когда наступит неминуемая распалата за столь очевидные геополитические ошибки, Никол Пашинян может заявить, что таков был осознанный выбор большинства граждан Армении.

Но далеко не все политики соседней страны готовы разделять ответственность за очевидный крах новых мифов. В этом смысле показательно, что премьер-министр Армении подписал распоряжение об освобождении от должности посла по особым поручениям РА Эдмона Марукяна. Он был назначен послом по особым поручениям 14 марта 2022 года и всегда считался очень близким, доверенным лицом Пашиняна.

Интересно тут то, что Марукян представил армянскому премьеру заявление об отставке 29 февраля, пояснив, что его дальнейшее участие во внешнеполитическом фронте делают невозможным "различия в наших взглядах на ряд фундаментальных внешнеполитических вопросов". По сути, это было бегство с тонущего корабля, у руля которого стоят мифотворцы с Николом Воваевичем во главе. И то, что данный "корабль" пойдет ко дну с одобрения большинства его граждан, сути дела не меняет.