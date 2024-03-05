https://news.day.az/politics/1642271.html В Ханкенди обнаружен схрон с боеприпасами
В Ханкенди обнаружен схрон с боеприпасами
В Ханкенди обнаружено большое количество боеприпасов.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.
Сообщается, что в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий 4 марта на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 13 единиц автоматического оружия различных марок, 1 пистолет, 5 винтовок, 9 гранат, 10 запалов, 45 магазинов, 1845 патронов различных калибров и другие боеприпасы.
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