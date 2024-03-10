Сын Робика обиделся на Пашиняна из-за азербайджанца

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянские реваншисты требуют жертв. Не своих, конечно. Информация о том, что заблудившегося в непогоду азербайджанского военнослужащего Руслана Панахова освободили и вернули Азербайджану, очень многим в Армении испортила аппетит.

Армянские власти давно не принимали таких правильных и основанных на международном праве решений. Не сразу, но все же в Ереване решили не усложнять ситуацию и не предъявлять солдату "покушение на убийство на почве национальной ненависти", "контрабанду оружия" и прочие бредовые обвинения. Все это было завернуто в фантик неповторимого армянского гуманизма и следования букве разных там конвенций, чем Пашинян и его команда еще долго будут хвастать с международных трибун, противопоставляя себя Баку. Но это мелочи по сравнению с тем, что Панахов вернулся на родину.

Почему Ереван решил переиграть и вдруг снял все обвинения, мы не знаем. Как хорошо известно, гуманизм и следование букве закона армянской стороне не присущи. Зато присущ страх. Ну да ладно, гадать не будем. Главное - результат. И многим в Армении этот результат не понравился. Например, сыну экс-президента Роберта Кочаряна, депутату парламента Левону. Лева расстроился и высказал свое "фи" в соцсетях.

"Меня и других судят за борьбу за "арцах", а азербайджанца, пересекшего нашу границу с оружием в руках, не судят", - обиженно написал он в своем Телеграмм-канале. Этот крик души, помимо восторженной поддержки поклонников в оппозиционном электорате, вызвал и кое-какие вопросы. Многие задумались: а где это сын главы карабахского клана сражался за Карабах? Когда это такое было? Во время Первой карабахской войны он был ребенком. Его рассказы про бомбежки, сидение в подвале и тому подобном не впечатляют, потому что все эти бомбежки - следствие деяний его папаши и ему подобных. За что боролись, на то и напоролись. Так вот, в оккупационной войне он не участвовал в силу возраста. А как насчет Второй карабахской войны? Найти следов "героизма" Левы и там не удалось. Однако версии, где же его могли засечь с оружием в руках, все же появились. В компьютерных "бродилках", в соцсетях, ну, или же в собственных фантазиях. Кроме того, бывший партработник и комсомольский активист Робот (как его называют противники) Кочарян, разбогатев на карабахском конфликте, очень полюбил тратить деньги армянских налогоплательщиков на сафари. Наверняка и сынка с собой прихватывал на охоту на слонов и бизонов.

Став депутатом, Левон Кочарян явно подумывает о продвижении по политической лестнице, как и папочка, сыграв на теме Карабаха. "Для меня страница Карабаха не закрыта, хотя многие говорят, что Карабаха больше нет, но мы не должны так думать", - заявил он журналистам, очень гордый собой.

Что ж, если, не дай Бог, Азербайджану не удастся добиться мира и вспыхнет новая война, Лева может не сомневаться - азербайджанские солдаты всегда будут рады "встрече" с ним.