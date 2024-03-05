В Шуше обнаружено большое количество оружия

В Шуше обнаружено оружие.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Шушинского РОП продолжают мероприятия по сбору и сдаче оружия.

Также обнаружены и изъяты 8 автоматов различных марок, 5 пистолетов, 1 пулемет, 9 охотничьих винтовок и другое.

Факт расследуется.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!