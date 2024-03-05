https://news.day.az/politics/1642325.html В Шуше обнаружено большое количество оружия
В Шуше обнаружено большое количество оружия
В Шуше обнаружено оружие.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Шушинского РОП продолжают мероприятия по сбору и сдаче оружия.
Также обнаружены и изъяты 8 автоматов различных марок, 5 пистолетов, 1 пулемет, 9 охотничьих винтовок и другое.
Факт расследуется.
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