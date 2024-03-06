Карабахские армяне стали пешками в политической борьбе в Армении

Автор: Байрам Эльшадов

В Армении признали, что жизни армян, вернувшихся из Карабаха являются инстурментов в руках некоторых политических сил. Глава аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян обвинил оппозицию в манипуляциях и попытке использовать карабахских армян для создания социальной напряженности и провоцировании антиправительственных протестов.

Чахоян, по большому счету, ничем не отличается от оппозиционеров, в том что касается его видения лагеря политических противников. Он также назвал политических оппонентов предателями и обвинил в сдаче национальных интересов.

Правда, все это не особо отличается от манипуляций, которые позволяет себе проводить правительство Армении. Ведь правящие круги страны также используют карабахских армян, только с другим замыслом. Для них покинувшие Карабах являются козырем для выбивания и последующего освоения помощи, которую так любезно предоставляют им западные страны

Конечно же мы не настолько наивны, чтобы верить в то, что Чахояна или оппозицию интересует судьба карабахских армян. Скорее их интересует свое собственное будущее и политические перспективы. Все эти высокие речи о том, что определенные категории людей в Армении подвергаются манипуляциям являются только словами и не более.

А до обычных людей никому в армянских политических кругах нет никакого дела.