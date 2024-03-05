Глава Генштаба Армении опроверг Пашиняна

Автор: Лейла Таривердиева

Уже давно замечено, что в команде Пашиняна нет взаимопонимания и согласованности. В нормальной стране политическое руководство и руководство армии не могут расходиться во мнениях, когда речь идет о национальной безопасности. Вопросы, касающиеся военной сферы, особенно для стран, находящихся в состоянии войны (пусть и холодной), чрезвычайно важны и чувствительны. Там не должно быть простора для инсинуаций, фантазий и домыслов. Но в Армении этого не понимают. Никол Пашинян и его непрофессиональная команда не осознают, что от любой искры в такой ситуации может разгореться костер, и мести языком как метлой, ляпать что в голову взбредет - нельзя.

Несколько дней армянский сегмент соцсетей трясла истерика из-за спущенной из конторы Пашиняна и опубликованной в СМИ карты, на которой были отмечены населенные пункты Армении, якобы находящиеся под контролем Азербайджана. Не удивимся, если 31 точку на карту наносил лично своей рукой сам премьер-министр. Пашинян личность творческая и его часто заносит. Согласно карте, весь Западный Зангезур (арм. Сюник) находится под азербайджанским контролем, а позиции нашей армии окружают села, держа население на мушке.

Во вторник во время встречи с журналистами начальнику Генерального штаба ВС РА Эдварду Асряну были заданы вопросы по этому поводу. Глава Генштаба успокоил, сказав, что никакого скопления сил противника в Зангезуре нет. "Вооруженные силы Республики Армения внимательно следят за силами противника, никаких скоплений, которые вы представляете, нет", - заявил Асрян, превратив в ничто "сенсационную" карту, разукрашенную премьером. Чтобы было доступнее, он объяснил, что линия соприкосновения представляет собой такое строение, что есть позиции с обеих сторон. То есть, если с азербайджанской стороны 20 позиций, то столько же и с армянской. Сомневающимся глава Генштаба посоветовал посетить условную границу и убедиться.

Думаем, в первую очередь его совету должны последовать Никол Пашинян и его команда. Им будет полезно совершить экскурсию в тот же Неркин Кенд, якобы окруженный противником с трех сторон, другие села, якобы оккупированные нашей армией.

Что мы имеем, исходя из заявлений Асряна. Мы имеем лишнее доказательство того, что армянское правительство - это кружок художественной самодеятельности. Представьте - журналисты обратились в правительство, там по быстрому нарисовали карту и пустили ее гулять по СМИ и соцсетям. Наверное, еще и за животики держались от смеха, пусть, мол, азербайджанцы теперь опровергают. Так заведено, что армянской стороно в мире всегда верят на слово, а Азербайджану приходится объясняться даже в самых очевидных ситуациях.

Но так вышло, что опроверг плод пашиняновской фантазии глава армянского Генштаба ВС. Так и хочется сказать: ай Никол Воваевич, повзрослейте да, наконец. Информация, которую запросили журналисты, это фактически официальный военный документ, на котором будут основываться дальнейшие умозаключения и строиться политические конструкции. Нельзя заниматься в таких вопросах отсебятиной. Это может очень плохо кончиться.

О чем думал Пашинян, чертя жирные точки на карте? Вряд ли он понимал недопустимость подобных действий. Уверены, он не задумывался даже о том, как это будет воспринято армянской общественностью, как повлияет на рост реваншизма и на его собственные позиции в стране. Весь расчет, несомненно, делался только на внешних интересантов. Не исключаем, что этот опасный фейк был заданием "сверху". Внешним акторам необходимо создать видимость угрозы азербайджанской агрессии, чтобы смелее вести себя в регионе. И премьер Армении по глупости с энтузиазмом играет в эти игры, радуясь, как дошколенок, что его приняли в игру старшеклассники.

Таким образом, миф об азербайджанской угрозе разбился в дребезги. Глава Генштаба ВС Асрян сделал это. Не умышленно, конечно, просто он военный, а военные понимают, что означает 31 точка на карте Армении, символизирующая оккупацию значительной части страны. Это означает скорую войну. А военные, в отличие от диванных патриотов и пашинянов, меньше всего хотят воевать, потому что умирать придется именно им.