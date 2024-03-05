Глава разведслужбы Турции обсудит Южный Кавказ в Вашингтоне

Министр Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын направился с визитом в Вашингтон, где проведет ряд встреч с представителями Белого дома, Конгресса и Госдепа США.

Как сообщает Day.Az, наряду с темой развития двусторонних связей, в повестке переговоров Калына значатся противодействие террористическим организациям, ситуация в Ираке и Сирии, а также напряженность на Ближнем Востоке.

Отдельное внимание будет уделено войне в Украине и процессам на Южном Кавказе.

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