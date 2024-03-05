https://news.day.az/politics/1642376.html Австрийские парламентарии в Агдаме - ФОТО
Австрийские парламентарии в Агдаме - ФОТО
Началась поездка членов парламентской группы Австрия - Южный Кавказ Национального совета Австрии в освобожденный от оккупации Агдам.
Как сообщает во вторник Day.Az, в ходе поездки делегация ознакомится с военными преступлениями, совершенными в Агдаме, который Армения удерживала под оккупацией почти 30 лет, а также с восстановительно-строительными работами, проводимыми Азербайджанским государством после освобождения города от оккупации.
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