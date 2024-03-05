Парламент Азербайджана принял законопроект об объединении муниципалитетов

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) были вынесены на обсуждение вопросы о внесении изменений в законы "О совместной деятельности, объединении, разделении и упразднении муниципалитетов" и "О статусе муниципалитетов".

Как сообщает во вторник Day.Az, согласно законопроекту, муниципалитеты сел с численностью населения менее 3 тысяч человек будут объединены и созданы крупные муниципалитеты.

В документе отмечается, что в течение последних 2 лет из 4 лет, последовавших после проведения последних муниципальных выборов по всей стране, муниципалитеты с численностью населения менее 3 000 человек или домохозяйств менее 1 000 единиц объединяются с другими муниципалитетами по решению Милли Меджлиса с учетом сложившейся в них социально-экономической ситуации, истории и других местных особенностей.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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