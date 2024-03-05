Вернувшийся из Армении азербайджанский военнослужащий поблагодарил Президента Ильхама Алиева

Азербайджанский военнослужащий Руслан Панахов поблагодарил Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Я знал, что он вызволит меня из плена. Я очень счастлив вернуться на Родину. Мое здоровье в норме, чувствую себя хорошо", - сказал он журналистам в Баку.

Отметим, что военнослужащий азербайджанской армии Панахов Руслан Эльдениз оглу, который ранее пересек условную азербайджано-армянскую границу вследствие того, что заблудился при неблагоприятных погодных условиях при перемещении между служебными позициями на территории Лачинского района, и был задержан армянской стороной, возвращен Азербайджану.

Самолет с азербайджанским военнослужащим на борту приземлился в эти минуты в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Утром 28 февраля военнослужащий ВС Азербайджана Панахов Руслан Эльдениз оглу, перемещаясь между служебными позициями на территории Лачинского района, заблудился, потеряв направление движения при неблагоприятных погодных условиях. Армянская сторона вскоре распространила заявление, в котором сообщила о задержании азербайджанского солдата, пересекшего условную границу.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении Руслана Панахова по обвинению в "попытке диверсии", "незаконном хранении оружия и боеприпасов", а также "покушении на убийство на почве расовой и религиозной нетерпимости". Позже Ереван сообщил, что по достигнутому соглашению между Арменией и Азербайджаном военнослужащий Руслан Панахов будет в скором времени передан Азербайджану.

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