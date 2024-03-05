Темная история сносимых зданий в Ханкенди

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Некоторые круги в Армении придают политическую окраску сносу некоторых зданий в азербайджанском городе Ханкенди.

Известно, что генеральный план города Ханкенди был одобрен руководством великого лидера Гейдара Алиева еще в советское время. В этот период в городе проводились масштабные строительные работы со стороны Азербайджанской ССР. Во время оккупации в городе были построены здания, не соответствующие требованиям архитектуры. Кроме того, на них были выгравированы символы сепаратизма.

Какие здания подлежат сносу?

Здание "Союза воинов-освободителей "арцаха"": его открытие на центральной площади оккупированного Ханкенди состоялось 9 мая 2013 года. Трехэтажный дом, подвал, полуподвал и мезонин, общая площадь составляет 1886 кв.м, площадь застройки - 811 кв.м. Если смотреть на здание сверху, оно напоминает крестное знамение. В церемонии открытия в те дни приняли участие президент Армении Серж Сагсян и главарь сепаратистов Бако Саакян. Открытие здания было намеренно запланировано на 9 мая, очередную годовщину оккупации города Шуша в рамках "праздничных мероприятий", организованных в Ханкенди по этому поводу. Строительство здания поддержали т.н. "министерство обороны" сепаратистского режима и благотворительный фонд одного из богатейших представителей армянской диаспоры Левона Айрапетяна, арестованного в России в 2014 году за финансовые махинации и умершего в тюрьме. Группа ВАЛЛЕКС, сделавшая крупный объем "инвестиций" в оккупированные территории Азербайджана, спонсировалась представителями армянской диаспоры из Москвы и Ставрополя.

Здание ""парламента"": Открытие состоялось 2 сентября 2007 года - в 16-ю годовщину провозглашения сепаратистского режима. Общая площадь 1350 кв.м. Спикер парламента Армении Тигран Торосян, принимавший участие в церемонии, назвал это здание "еще одним доказательством того, что "Нагорно-Карабахская Республика" выстояла" и "красивым событием". В строительстве этого здания также помогли неназванные зарубежные спонсоры.

В чем причина сноса зданий?

1. Оба здания считаются одними из основных мест, где были разработаны планы, ставящие под угрозу территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Как известно из названия здания вышеуказанного Союза, оно было основным гнездом людей, совершивших геноцид против азербайджанцев;

2. Они не имеют для Азербайджана исторического значения. Это не исторические памятники или здания с особым архитектурным орнаментом, построенные в национальном стиле;

3. Имеются символы, которые будут угрожать суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Демонстрация, распространение, изготовление, приобретение, хранение, транспортировка или ношение атрибутов и символов, направленных на разделение территориальной целостности Азербайджана, противозаконны и за это установлены суровые наказания. Об этом говорится в статье 281.1.1 УК;

4. Здания построены во время оккупации с нарушением строительных и других законодательных актов Азербайджана. Во всех регионах Азербайджана регулярно предотвращаются незаконные постройки.

Поэтому шаги Азербайджана соответствуют внутреннему законодательству и международному праву. Но определенные силы обеспокоены тем, что в нашей стране искоренен сепаратизм. Именно поэтому они негативно реагируют на снос "крепостей" сепаратистов.

Цель Армении в политизации этого вопроса - обратить внимание антиазербайджанских сил, действующих в Европе, на освобожденные от оккупации территории, а также усилить давление на официальный Баку. Но процессы показывают, что официальный Баку продолжит снос зданий, построенных с нарушением азербайджанского законодательства в Ханкенди и других городах. Нет необходимости обсуждать этот вопрос с какой-либо иностранной организацией или учреждением.