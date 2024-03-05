Замминистра обороны Азербайджана провел обсуждения с главой Управление оборонпрома Турции

Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - генеральным директором Агилем Гурбановым находится с визитом в Дохе, Катар, для участия в 8-й Международной выставке и конференции по морской обороне (DIMDEX 2024), организованной Вооруженными силами Катара.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны.

В рамках визита А.Гурбанов встретился с председателем Управления оборонной промышленности Турецкой Республики Халуком Гергюном.

На встрече была подчеркнута важность дальнейшего развития существующего сотрудничества между двумя братскими странами в военно-технической сфере, состоялся подробный обмен мнениями о совместном производстве и новых проектах.

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