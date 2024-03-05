Ультиматум, сорвавший коварный план Армении

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Тахмаз Асадов

То, что 28 февраля в Следственном комитете Армении было немедленно возбуждено уголовное дело в отношении солдата ВС Азербайджана Панахова Руслана Эльдениз оглу, который при неблагоприятных погодных условиях заблудился и перешел границу с Арменией, было ни чем иным, как коварством со стороны этой страны. Причем сразу по пяти абсурдным и тяжелым статьям.

Согласно этим статьям, будто не 19-летний рядовой азербайджанский солдат, заблудившись пересек границу, а диверсант, фашист и террорист, стремящийся совершить "геноцид" армян, уничтожить их имеющимся при себе незаконным арсеналом боеприпасов.

То, что эта очередная армянская бессовестность совпала с днем начала нового раунда мирных переговоров после большого перерыва в Германии, тоже не было случайностью. В то время как в аналогичных случаях Баку неоднократно и незамедлительно возвращал армянских военнослужащих, все стали свидетелями другого сценария Еревана.

Честно говоря, это было ожидаемо. Было бы наивно ожидать другого - гуманного поведения от государства, которое не отказывается от своей враждебности. Не исключено, что армянская сторона и на этот раз планировала устроить против азербайджанского военного так называемый "суд" и вынести "приговор". Однако Азербайджан в очередной раз сорвал планы Армении. Перед лицом решимости Азербайджанского государства и серьезного предупреждения правительство Армении вновь было вынуждено подчиниться.

Ереван якобы в знак доброй воли и по договоренности, достигнутой между Арменией и Азербайджаном, осуществил возвращение азербайджанского военнослужащего Панахова Руслана Эльдениз оглу. Его возвращение - еще один показатель того, что Азербайджанское государство никогда не остается равнодушным к судьбе своего солдата.

Азербайджан неоднократно заявлял, что не оставит в затруднительном положении ни граждан, ни военнослужащих, и будут приняты все необходимые меры для оказания им помощи, обеспечения их возвращения на родину. Возвращение своего солдата домой - это решимость Азербайджанского государства, и результат поставленного Армении ультиматума.

Хотя Армения не могла скрыть своего намерения в очередной раз помешать мирным переговорам между двумя странами, попытку воспользоваться подобными мелкими "фолами", чтобы ввести процесс в тупик, Азербайджанское государство сделало то, что сочло нужным. И в итоге разрушило планы Армении использовать это обстоятельство как инструмент политических манипуляций. Тем самым Верховный главнокомандующий еще раз доказал, что является гарантом безопасности каждого военнослужащего азербайджанской армии.

Несомненно, возвращение пленных на родину является показателем того, как высоко ценит Президент Ильхам Алиев армию страны и ее военнослужащих.