В Ханкенди стираются следы сепаратистов

Телеканал AzTV показал кадры сноса незаконного самостроя в освобожденном Ханкенди, который ранее использовался армянскими сепаратистами в качестве здания "парламента", передает Day.Az.

Отметим, что в настоящее время в городе идут восстановительные работы, и реализованные мероприятия являются частью этого процесса. В рамках этих мероприятий сносятся построенные в период оккупации здания, не имеющие какого-либо культурного или исторического значения и портящие общий облик города.

Представляем данные кадры:

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