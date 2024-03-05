https://news.day.az/politics/1642423.html В Ханкенди стираются следы сепаратистов - ВИДЕО
В Ханкенди стираются следы сепаратистов - ВИДЕО
Телеканал AzTV показал кадры сноса незаконного самостроя в освобожденном Ханкенди, который ранее использовался армянскими сепаратистами в качестве здания "парламента", передает Day.Az.
Отметим, что в настоящее время в городе идут восстановительные работы, и реализованные мероприятия являются частью этого процесса. В рамках этих мероприятий сносятся построенные в период оккупации здания, не имеющие какого-либо культурного или исторического значения и портящие общий облик города.
Представляем данные кадры:
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