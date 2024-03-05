https://news.day.az/politics/1642442.html Михаил Мишустин прибыл с визитом в Азербайджан
Михаил Мишустин прибыл с визитом в Азербайджан
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл 5 марта с визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.
Председателя Правительства России встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов и другие официальные лица.
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