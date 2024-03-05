Продолжается визит замминистра обороны Азербайджана в Катар
В Дохе продолжается 8-я Международная военно-морская выставка и конференция ("DIMDEX 2024"), организованная Вооруженными силами Катара.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - генеральным директором Агилем Гурбановым, совершающая визит в Катар, в рамках Международной военно-морской выставки и конференции ознакомилась со стендами катарской компании "Barzan Holdings" и подведомственных ей компаний, состоялась встреча с исполнительным директором холдинга Абдуллой Аль-Хатером.
На встрече был подробно обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.
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