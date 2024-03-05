Продолжается визит замминистра обороны Азербайджана в Катар

В Дохе продолжается 8-я Международная военно-морская выставка и конференция ("DIMDEX 2024"), организованная Вооруженными силами Катара.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - генеральным директором Агилем Гурбановым, совершающая визит в Катар, в рамках Международной военно-морской выставки и конференции ознакомилась со стендами катарской компании "Barzan Holdings" и подведомственных ей компаний, состоялась встреча с исполнительным директором холдинга Абдуллой Аль-Хатером.

На встрече был подробно обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!