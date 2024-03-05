Провокация армян в Берлине не удалась

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, 6 марта этого года армяне планировали провести в Берлине большое мероприятие с целью презентации книги "Культурное наследие Aрцаха".

Сегодня поступило сообщение о том, что мероприятие пройдет в онлайн формате. Цель, якобы, заключается в проведении презентации в условиях безопасности.

Напомним, что проживающие в Европе азербайджанцы и диаспоральные организации постоянно направляли обращения в целях регистрации для участия в презентации и прилагали серьезные усилия для недопущения мероприятия.

Тот факт, что презентация книги "Культурное наследие Aрцаха" в Берлине не прошла на желаемом уровне, является результатом активности азербайджанской диаспоры.

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