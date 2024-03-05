Азербайджан и Иран обсудили региональную ситуацию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Как сообщает Day.Az, встреча состоялась в рамках чрезвычайного заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде.

Министры обсудили повестку двустороннего и многостороннего сотрудничества стран и региональную ситуацию.

Отметим, что 5 марта 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Саудовскую Аравию принял участие и выступил на чрезвычайном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).