https://news.day.az/politics/1642492.html Азербайджан и Иран обсудили региональную ситуацию
Азербайджан и Иран обсудили региональную ситуацию
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.
Как сообщает Day.Az, встреча состоялась в рамках чрезвычайного заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде.
Министры обсудили повестку двустороннего и многостороннего сотрудничества стран и региональную ситуацию.
Отметим, что 5 марта 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Саудовскую Аравию принял участие и выступил на чрезвычайном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).
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