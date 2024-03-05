Исторические заслуги Президента Ильхама Алиева: признано и Урсулой фон дер Ляйен

Автор: Акпер Гасанов

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах. Сам факт этого поздравления является признанием очевидных, бесспорных, исторических заслуг главы нашего государства перед Южным Кавказом и Европой.

Факт такого поздравления способен обеспечить жидкий стул у всех мечтающих о введении санкций против нашей страны. Но еще более кислый вид обрели их физиономии после прочтения слов, с которыми Урсула фон дер Ляйен обратилась в поздравительном письме к главе нашего государства. Ведь там было все, что способно обнулить фантазии очернителей Азербайджана - безусловного локомотива всех грандиозных проектов, оказывающих позитивное влияние не только на регион Южного Кавказа, но и на Европу и Азию.

Урсула фон дер Ляйен решила подчеркнуть приверженность Европейского Союза укреплению двустороннего диалога с Азербайджаном в рамках Восточного партнерства и регионального сотрудничества во всех сферах в интересах наших граждан, в том числе принципов благосостояния и хорошего управления.То есть, проще говоря, она подчеркнула особую значимость Азербайджана для ЕС.

"Европейский Союз привержен работе, направленной на придание импульса устойчивому миру и стабильности в регионе Южного Кавказа, а также региональному сотрудничеству и связям", - также говорится в поздравительном письме.

И это тоже является доказательством понимания со стороны ЕС важности Азербайджана, блестящих перспектив развития отношений с нашей страной. Официальный Баку всегда выступал ровно с тех же позиций.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда подчеркивал, сколь важно установление справедливого, прочного мира, основанного на принципе территориальной целостности государств. Это он говорил еще в период, когда 20% территории Азербайджана находились под оккупацией Армении, проигнорировавшей четыре всем известные резолюции ООН.

Глава нашего государства часто, четко и обоснованно указывал на то, что именно справедливый мир в регионе Южного Кавказа способен принести стабильное, устойчивое развитие всем странам, что тут расположены. Увы, призывы Азербайджана так и не были услышаны, Армения продолжила путь провокаций и игнорирования международного права, что привело к 44-дневной войне, а потом и к антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе Азербайджана.

И что вы думаете? После всего этого, в адрес нашей страны стали звучать обвинения. Это просто какой-то безостановочный театр абсурда, на сцене которого обвиняют страну, которая восстановила свои суверенитет и территориальную целостность в строгом соответствии с 51-ой статьей Устава ООН, поощряя при этом государство, которое почти три десятка лет являлось оккупантом, совершившим длинный ряд преступлений против мирного азербайджанского населения.

Да, мы увидели откровенно неуместные , провокационные шаги со стороны Европарламента и ПАСЕ. Эти шаги воодушевили Армению Неспроста же секретарь парламентской фракции "Гражданский договор" Артур Ованнисян на днях написал на своей странице в Facebook , что "Европарламент принял две резолюции по внешней политике и политике безопасности и обороны ЕС, в которых призывает к немедленному введению санкций против Азербайджана".

Он явно манипулировал. Не было призыва к "немедленному введению санкций против Азербайджана". Была рекомендация так поступить, если начнется война между Азербайджаном и Арменией. А ее нет . И Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял о том, что наша страна не собирается воевать с Арменией, а разговоры такого рода носят исключительно провокационный характер.

В любом случае, резолюции Европарламента не имеют реальной юридической силы. Они носят рекомендательный характер. Главное слово тут - за ЕС. И вот, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен свое слово сказала. Она поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева на прошедших президентских выборах и подчеркнула особую значимость нашего государства для ЕС.Это та правда, что колет глаз недругам нашей страны.

А тем временем, совсем недавно и Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон также подчеркнула, что Азербайджан является важным энергетическим партнером ЕС. "Наш Меморандум о взаимопонимании в области энергетики от 2022 года направлен не только на обеспечение альтернативных поставок газа в Европу, но и закладывает основу для долгосрочного партнерства в области энергоэффективности и чистой энергии.", заявила она.

Кроме того, она подчеркнула, что данный Меморандум будет способствовать достижению целей диверсификации в рамках плана REPowerEU [план Европейской комиссии по отказу от потребления российского ископаемого топлива до 2030 года] и поможет Европе покончить с зависимостью от российского газа. "Для нас особенно важно укрепить наше сотрудничество в области развития и внедрения возобновляемых источников энергии, в том числе и с учетом проведения COP29 в конце этого года в Баку", подчеркнула К.Симпсон.

О том же, как видим, написала и Урсула фон дер Ляйен. Все эти слова, заявления являются признанием блестящей стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, реализация которой полезна не только нашей стране, но и Европе. Да, глава нашего государства сумел добиться осуществления и колоссальных проектов, сделав это не благодаря, а вопреки позиции лидеров многих ведущих мировых держав. У которых сегодня траур. Ведь, лопнул очередной мыльный пузырь надежд на осуждение нашей страны. Наоборот, Азербайджан ставят в пример, что является большой личной заслугой Президента нашей страны Ильхама Алиева.