Абдоллахиян анонсировал возвращение азербайджанских дипломатов в Иран
Достигнута договоренность, что азербайджанские дипломаты в ближайшее время вернутся в Иран.
Как передает Day.Az, об этом министр иностранных дел Ирана Xусейн Амир Абдоллахиян сказал журналистам после встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Джидде.
Глава МИД Ирана отметил, что в ходе встречи были обсуждены итоги суда над человеком, убившим сотрудника посольства Азербайджана.
"На встрече с моим азербайджанским коллегой мы обсудили итоги суда над человеком, убившим сотрудника посольства Азербайджана в Иране. Мы достигли договоренности о принятии мер по отправке дипломатической делегации Азербайджанской Республики в Иран в ближайшее время", - отметил министр.
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