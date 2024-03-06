https://news.day.az/politics/1642567.html Министр обороны Азербайджана отправился в Турцию
Министр обороны Азербайджана отправился в Турцию
6 марта делегация во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым отправилась с официальным визитом в Турецкую Республику.
Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.
"В рамках визита запланированы встречи министра обороны в братской стране, а также посещение ряда военных объектов и предприятий Турции", - говорится в сообщении ведомства.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре