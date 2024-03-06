Михаил Мишустин посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

Находящаяся с визитом в нашей стране делегация во главе с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, прибыв 6 марта на Аллею почетного захоронения, с уважением почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, также с уважением была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

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