https://news.day.az/politics/1642577.html Михаил Мишустин посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Михаил Мишустин посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Находящаяся с визитом в нашей стране делегация во главе с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, прибыв 6 марта на Аллею почетного захоронения, с уважением почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, также с уважением была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.
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