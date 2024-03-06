Армяне против армян: история зашкаливающего аморализма

Автор: Акпер Гасанов

Очень интересно было бы понаблюдать за реакцией на произошедшее в Ереване со стороны давних покровителей Армении в лице президента Франции Эммануэля Макрона, представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, длинной очереди ангажированных мировым армянством политиков в ПАСЕ и Европарламенте. Ведь, по идее, они должны сейчас критиковать премьер-министра Армении Никола Пашиняна! То есть того, кого они постоянно выгораживают.

Дело, собственно говоря, вот в чем. Незаконно проживавшие на оккупированных территориях Азербайджана армяне 5 марта собрались возле здания правительства Армении. Они требуют предоставить им возможность купить квартиры. Как заявил в беседе с журналистами один из протестующих, его семья, состоящая из шести человек, исходя из сложных социальных условий, не может купить себе жилье.

"Если все так продолжится, то уеду и 9 семей увезу с собой, пусть Армения опустошится", - заявил безымянный мужчина, которого цитируют армянские СМИ. Имя другого возмущающегося известно. Это некий Жора Геворкян и он рассказал о том, что в прошлом месяце обратился в соответствующий орган по вопросу операции, но получил отказ. "Я - участник войны, пошел за бумагами, чтобы была возможность на бесплатную операцию, сказали, что этого закона нет, сказали оперируйся на свои деньги", - сетует Жора.

У него, оказывается, нет дома, растут двое несовершеннолетних детей. "Кто мы, мы - ноль, нас вспоминают лишь во время войны", - сказал он. О том, что война эта была захватнической и что оккупация чужих земель является нарушением международного права, Жора решил не вспоминать. Он требует решения своих проблем от руководства Армении. Причем, немедленно! И таких, как Жора, в РА набралось тысячи, если не десятки тысяч.

Забавно наблюдать за жалкими провокациями армянских СМИ. Они, например, дают слово "бежавшей из Карвачара вследствие передачи района Азербайджану Наире Бегоян". Речь в реальности идет о даме, которая выехала из Кяльбаджарского района Азербайджана. Захват Кяльбаджарского района был квалифицирован в резолюциях Совета Безопасности ООН как оккупация. Но в Армении игнорировали резолюции ООН.

Добавлю также, что население Кяльбаджара перед армянской оккупацией составляло около 60.000 человек. Это были азербайджанцы, которые увидели, что из себя представляет армянский фашизм. Дело в том, что армянские боевики применяли в отношении мирных жителей насилие, вели по ним огонь, захватывали их в заложники. А вот армяне, незаконно проживавшие в Кяльбаджаре, выехали оттуда спокойно, успев захватить все, что можно было погрузить в машины.

Некоторые из них даже успели дома азербайджанцев, в которых они незаконно проживали более четверти века, напоследок сжечь. Но об этом в Армении предпочитают не вспоминать. "Провал в памяти" обнаружился и у многочисленных адвокатов Армении, а также у армянских СМИ. Которые пишут про то, что Кяльбаджар был передан Азербайджану, словно это был некий акт доброй воли со стороны официального Еревана, а не итог поражения РА в 44-дневной войне.

Жалкая, что и говорить, манипуляция. Но, вернемся к сетованиям Наиры Бегоян. "Я прожила в Бердзоре 27 лет", сообщила она. Бердзором, как известно, армяне называли Лачин. То есть, перед нами дама, которая признается в том, что 27 лет незаконно проживала в оккупированном Арменией азербайджанском Лачине. Он освобожден и стремительно восстанавливается за счет финансов, выделяемых из госбюджета Азербайджана.

Как, собственно говоря, и иные освобожденные территории нашей страны. Куда вернулись их настоящие, истинные хозяева. А вот такие, как мадам Бегоян, вернулись в страну, гражданами которой являются. И они теперь кроют руководство этой страны на чем свет стоит. "Мы всеми покинуты, нет никакого содействия. Я мать троих солдат, все мои сыновья до последнего дня участвовали в войне, один был ранен. Но нам никто не помогает, и нам не на что жить. Мы получаем 280 тыс. драмов, из которых 200 тыс. идут на оплату коммунальных услуг и на оплату аренды", возмущается эта дама.

Дети которой, по ее собственному признанию, воевали против Азербайджана на азербайджанской территории. Маразм? Конечно. А еще- показатель отношения руководства Армении к своим же согражданам, что незаконно, и десятилетиями проживали на оккупированных территориях Азербайджана. Эта категория армян открыто заявляет, что не видит своего будущего в РА. Да, они заявляют, что готовы навсегда покинуть Армению.

И вот тут в поистине идиотском положении оказались премьер-министр Армении, все руководство этой страны, а также политики разного уровня из разных же стран мира, которые привыкли лгать и очернять Азербайджан. Наша страна о своих гражданах беспокоится, восстанавливая им дома и квартиры и создавая все условия для жизни в Карабахском экономическом регионе. А то, что руководство Армении вынуждает своих сограждан, что незаконно проживали на наших территориях и вернулись в страну, носителями паспорта которой являются, жить впроголодь и думать о бегстве из РА- это уже повод для града камней в огород Никола Пашиняна.

Только не поднимется рука на это у Макрона, Борреля и прочих господ. Они используют Никола Воваевича в совсем иных целях. Да, после использования, за ненадобностью, они его выкинут. Но это уже совершенно другая история. К которой Азербайджан никакого прямого отношения не имеет. Это история краха многих мифов, созданных для очернения нашей страны. А еще- это история зашкаливающего бесстыдства и аморализма со стороны тех, кто эти мифы придумывал.