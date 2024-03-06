https://news.day.az/politics/1642586.html Михаил Мишустин посетил Шехидляр хиябаны - ФОТО
Михаил Мишустин посетил Шехидляр хиябаны - ФОТО
Находящийся с визитом в Азербайджане председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетил 6 марта Шехидляр хиябаны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель Правительства Российской Федерации возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".
Гость был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по благоустройству.
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