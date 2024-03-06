Михаил Мишустин посетил Шехидляр хиябаны

Находящийся с визитом в Азербайджане председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетил 6 марта Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель Правительства Российской Федерации возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

Гость был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по благоустройству.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!