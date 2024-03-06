Сотрудники Красного Креста посетили арестованных армянских сепаратистов

В конце февраля сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили лиц армянского происхождения, о которых сообщила азербайджанская сторона.

Как передает Day.Az, об этом в среду Trend сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

Илаха Гусейнова отметила, что с задержанными были проведены личные встречи и созданы условия для связи с их семьями.

"В соответствии со своим мандатом МККК оценивает обращение и условия содержания этих лиц. МККК также создает условия для восстановления или продолжения контактов этих лиц со своими семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации относительно посещений передаются и обсуждаются только с задержавшей стороной", - говорится в сообщении.

Напомним, что правоохранительные органы Азербайджана арестовали в Карабахе бывших так называемых "президентов" сепаратистского режима Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, бывшего так называемого "министра иностранных дел" Давида Бабаяна, а также так называемого "председателя парламента" Давида Ишханяна, генералов Леви Мнацаканяна, Давида Манукяна и бывшего так называемого "государственного министра" Рубена Варданяна. Все они были доставлены в Баку.

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