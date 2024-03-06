Извращенная логика посла Франции в Армении

Автор: Байрам Эльшадов

Посол Франции в Армении Оливье Декоттиньи является человеком с весьма странной, даже можно сказать извращенной логикой. Его постоянные попытки представить ситуацию под другим углом, в попытке скрыть истину, уже не являются для нас чем-то новым. Последнее интервью французского дипломата армянским СМИ стало одним из ярких примеров такого поведения.

В общении с журналистами мсье Декоттиньи сделал ряд весьма провокационных и странных заявлений. Начнем с того, что он обвинил Азербайджан в нарушении территориальной целостности Армении, добавив что Франция выступает за соблюдение этого принципа.

Во-первых, странно что посол Франции увидел какое-либо нарушение территориальной целостности, учитывая то, что никто в мире не говорит об этом. Но только во Франции умудрились разглядеть то, чего нет. Ну да ладно, допустим, что эмоции не дают возможности трезво оценить происходящее. Ведь если Баку осуждают в нарушениях, которые не были совершены, то представьте какова была бы реакция мирового сообщества, если бы какое-то нарушение было бы совершено в действительности. А раз весь мир молчит, то ничего и не произошло, как бы во Франции не старались это выдать за реальность.

Второй момент, который хочется затронуть, связан с тем, что Франция весьма избирательна в защите принципа территориальной целостности. Потому что весьма сложно объяснить тот факт, что Франция годы и десятилетия не принимала каких-либо мер для защиты территориальной целостности Азербайджана. Ни словами, ни делом. А в случае "нарушения" территориальной целостности Армении, Париж решил инициировать поставки вооружений.

Конечно, французский дипломат начал сразу оправдываться, говоря о том, что вооружения имеют строго оборонительный характер. Но так ли это на самом деле? Ведь даже оборонительное вооружение можно использовать в наступательных целях. Да и корень проблемы заключается в том, что Баку не может доверять намерениям Еревана, как и Парижа.

Очевидно, целью посла являлось продвижение определенных нарративов, что он и пытался сделать. Но факт остается фактом. Ереван является для Парижа ситуационным союзником. И решение проблем Армении, ее общественность и политики, не должны искать в Париже. И весьма извращенная логика, которой руководствуется французский посол в Армении может и способна обдурить кого-либо там, но для Франции Армения является внешнеполитическим инструментом, который можно будет оставить как только ситуация потребует того.